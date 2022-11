Mercato Milan, a gennaio bisognerà scegliere tra Broja o Ziyech: i dettagli

Il Milan si muove alla ricerca di un nome giusto per la trequarti: ipotesi Broja o Ziyech. I dettagli

Come riportato dal Corriere dello Sport, a gennaio, il Milan si muoverà, solo in prestito, alla ricerca del nome giusto per integrare la trequarti e al momento sono due: Broja e Ziyech.

Verrà fatto un tentativo per entrambi e su Ziyech dipenderà molto la decisione del calciatore di ridursi o meno lo stipendio.