Meité conferma la crescita: ottima prova anche a Manchester

Meité sta dimostrando che l’area tecnica del Milan non si è sbagliata: l’ex Torino si sta integrando sempre di più

Il Milan può contare su un’altra preziosa risorsa da qui a fine stagione: Soualiho Meité si sta imponendo come tutti avevano sperato al momento del suo arrivo nel mercato di gennaio.

TECNICA E FISICO – Il centrocampista sta abbinando tecnica e fisicità formando con Frank Kessié una coppia granitica e di qualità. Il francese non ha subito l’impatto di uno stadio come l’Old Trafford e non ha per nulla sfigurato di fronte a Matic e compagni. Pioli sa di avere tra le mani un’altra preziosa pedina.