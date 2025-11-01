McKennie segue Spalletti, avversarie avvisate: «La Juve deve puntare sempre al top. Vogliamo lottare»

McKennie nel prepartita di Cremonese Juventus ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando anche della lotta Scudetto

Weston McKennie nel prepartita di Cremonese-Juventus ha rilasciato alcune dichiarazioni nelle quali ha seguito l’idea del nuovo mister bianconero, Luciano Spalletti. Il tecnico nella conferenza stampa di presentazione ha detto di voler rientrare nella lotta Scudetto.

Anche il centrocampista americano è dello stesso avviso, la Vecchia Signora ha le idee chiare, manda un messaggio a Napoli, Roma, Milan e Inter che sono attualmente avanti e sembrano le più accreditate alla vittoria finale.

LE PAROLE DI MCKENNIE – «Speriamo di prendere i 3 punti oggi per tornare a casa felici. Vogliamo lottare per lo Scudetto: la Juve è un club che dev’essere sempre al top».