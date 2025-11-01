Connect with us

McKennie segue Spalletti, avversarie avvisate: «La Juve deve puntare sempre al top. Vogliamo lottare»

Milan Roma, attacco clamoroso di Antonio Cassano: nel mirino c'è ancora una volta Massimiliano Allegri

Calciomercato Milan, Rayan del Vasco Da Gama piace ma i costi sono proibitivi: la spiegazione di Fabrizio Romano

Cassano difende Spalletti e ricorda: «Tatuaggio del Napoli? Da oggi tiferà Juve. Quando io ero al Milan e ho vinto lo scudetto...»

Sabatini non ha dubbi sulla lotta scudetto: sarà decisiva quella particolare variabile. Parole chiare del giornalista

McKennie segue Spalletti, avversarie avvisate: «La Juve deve puntare sempre al top. Vogliamo lottare»

4 secondi ago

McKennie

McKennie nel prepartita di Cremonese Juventus ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando anche della lotta Scudetto

Weston McKennie nel prepartita di Cremonese-Juventus ha rilasciato alcune dichiarazioni nelle quali ha seguito l’idea del nuovo mister bianconero, Luciano Spalletti. Il tecnico nella conferenza stampa di presentazione ha detto di voler rientrare nella lotta Scudetto.

Anche il centrocampista americano è dello stesso avviso, la Vecchia Signora ha le idee chiare, manda un messaggio a Napoli, Roma, Milan e Inter che sono attualmente avanti e sembrano le più accreditate alla vittoria finale.

LE PAROLE DI MCKENNIE – «Speriamo di prendere i 3 punti oggi per tornare a casa felici. Vogliamo lottare per lo Scudetto: la Juve è un club che dev’essere sempre al top».

