Mauro, che stoccata a Saelemaekers: «Non deve fare il fenomeno! Contro il Parma ha sbagliato...»

Mauro, ex calciatore e noto opinionista, ha bacchettato duramente Saelemaekers dopo il pareggio del Milan a Parma: le dichiarazioni

Sulle colonne di Repubblica, l’opinionista Massimo Mauro ha commentato l’ultima giornata di Serie A, concentrandosi sulle dinamiche del Milan e sul pareggio amaro contro il Parma.

Mauro ha evidenziato una mancanza di cinismo e un’inconsistenza mentale nella squadra: «Un po’ di paura di vincere a Parma si è vista, e infatti una partita in cassaforte si è improvvisamente complicata».

Mauro e la critica a Saelemaekers e l’esempio Berardi

Nonostante la reazione positiva finale della squadra, Mauro ha puntato il dito su Alexis Saelemaekers, reo di aver cercato l’eccesso di gioco invece della concretezza:

PAROLE – «Saelemaekers salta tutti, arriva davanti alla porta e si mette a fare il fenomeno insistendo con i dribbling invece di chiudere in gol».

Secondo Mauro, questo è un «dettaglio sul quale Allegri dovrà lavorare» (ipotizzando che il tecnico si sia già fatto sentire).

Il giornalista ha poi portato l’esempio di Berardi (Sassuolo) come modello di concretezza: «Appena ricevuta palla non si è perso in convenevoli, mettendosi subito nella condizione di battere a rete in maniera attiva. Ed era l’azione del 3-0…».