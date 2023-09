Inter Milan, Pistocchi gela i rossoneri: «Sconfitta imbarazzante»

Inter-Milan, Maurizio Pistocchi ha commentato la netta sconfitta dei rossoneri nel derby odierno: le sue dichiarazioni

Maurizio Pistocchi, sul proprio profilo Twitter, ha analizzato così il derby:

«Il derby finisce in un disastro per il Milan : l’Inter segna 5 gol, travolgendo i rossoneri in tutte le zone del campo. Apre Mkhitaryan, il 2:0 è un capolavoro di Thuram, accorcia le distanze il solito Leao, ancora Mkhitaryan fa 3:1, segnano anche Calhanoglu -rigore-e Frattesi. Distratti in difesa, inconcludenti in attacco, gli uomini di Pioli perdono tutti i duelli, Inzaghi infligge ai cugini una sconfitta durissima e imbarazzante. Ancora una volta, la 5^ consecutiva, il derby di Milano è dell’Inter, che vola da sola in testa alla classifica a punteggio pieno».