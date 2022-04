Maurizio Milan: «Gli arbitri italiani sono mediocri»

Le parole dell’ad della Salernitana, Maurizio Milan, sulla classe arbitrale italiana: «Gli arbitri italiani sono mediocri»

Maurizio Milan, ad della Salernitana, si è così espresso al Corriere dello Sport sugli arbitri italiani:

«Al di là dell’amarezza sportiva per l’andamento della partita, domenica contro la Roma abbiamo fatto i conti con l’ennesimo arbitraggio molto mediocre. Dalla gestione dei cartellini alle punizioni inventate: è stata la conferma della mediocrità della classe arbitrale italiana. La Salernitana propone un tavolo consultivo con le altre società. Perché il problema non riguarda solo la Salernitana. La nostra classe arbitrale non eccelle nel contesto internazionale, manca di leadership».