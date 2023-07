Pessina svela il retroscena: «Berlusconi mi chiamò e...»

Matteo Pessina, calciatore del Monza ed ex Milan, ha raccontato un curioso aneddoto su Silvio Berlusconi: il retroscena

Intervistato dal Corriere della Sera, Matteo Pessina, centrocampista del Monza ed ex Milan, ha raccontato questo aneddoto su Berlusconi:

Quest’inverno dopo l’impegno con la Nazionale ero a pranzo con la mia ragazza. Ricevo una chiamata da un numero che non conosco e per timore che siano le solite aziende che scocciano al telefono non rispondo. Dopo un minuto mi arriva un messaggio: “il presidente Berlusconi la sta cercando”. Non faccio in tempo a richiamare che squilla di nuovo il telefono. Era lui che voleva farmi i complimenti per il gol a Malta