Marani: «Con il Milan per Shevchenko sarà una partita speciale»

Matteo Marani ha analizzato l’incrocio di domani sera tra il Milan e Shevchenko nella gara contro il suo Genoa: le sue parole

Matteo Marani, noto giornalista, dagli studi di Sky Sport ha analizzato la gara tra Genoa e Milan di domani sera. Le sue parole sull’incrocio tra i rossoneri e Shevchenko, indimenticata leggenda del Diavolo:

«Non sarà una gara come le altre per lui, credo che non potrà mai esserlo per i tifosi del Milan. Sheva è uno dei Palloni d’Oro della storia rossonera, è una storia di un grande ritorno contro una squadra che è stata in assoluto la più importante della sua carriera».