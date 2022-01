Marani: «Il Milan continua a progredire, su Bakayoko e Krunic...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Matteo Marani, noto giornalista, ha parlato della partita del Milan con lo Spezia di oggi pomeriggio: le sue parole su Krunic e Bakayoko

Matteo Marani, giornalista di Sky Sport, ha parlato di Milan-Spezia. Le sue parole:

«Grande occasione per Milan e Napoli, dietro comunque c’è la Juve. Oggi sono curioso di vedere il centrocampo del Milan con Bakayoko e Krunic, con Tonali squalificato. I rossoneri mi piacciono tantissimo, mi piace come giocano e hanno fatto tanti progressi importanti, e continuano a farli, sotto la mano di Pioli. Il Milan sta ritrovando i suoi giocatori e a pieno è una squadra che sta lì e può solo osservare cosa fa l’Inter, con l’aggiunta che il Milan non avrà la Champions».