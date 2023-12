Matri a Dazn: «Nel Milan c’è bisogno di una figura d’esperienza, Ibra non basta»

Matri ha parlato a Dazn nel pre partita di Salernitana Milan, valida per la diciassettesima giornata di Serie A 2023-24

«Non si è ancora capito la figura di Ibrahimovic, per ora credo serva a stimolare e far crescere i giovani. Credo che abbia bisogno di una figura di esperienza e anche Ibra ha davanti a lui persone non grande esperienza»