Matri si aspetta più da Leao: «Deve crescere di più in questo aspetto»

Le parole di Matri a Dazn nel pre partita di Udinese Milan, valida per la ventunesima giornata di Serie A 2023-24:

LE PAROLE – «Secondo me non c’è stata la crescita. Dopo che il Milan ha vinto lo scudetto mi ha impressionato, alternava azioni individuali a giocate coi compagni. Ora invece è tornato alla vecchia maniera di giocare e non si mette a disposizione della squadra. Ma lì devi crescere, nel tuo momento di difficoltà: sacrificati e mettiti a disposizione »