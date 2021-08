Matri: «Allegri, quando era al Milan, ci aveva visto giusto su Locatelli»

Alessandro Matri ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Tuttosport, ecco le sue parole su Manuel Locatelli e la grande visione di Allegri

«Esatto. Nell’autunno 2013, quando ero tornato al Milan dopo i primi due scudetti con la Juventus, Allegri aggregò alla prima squadra per qualche allenamento un ragazzino di 15 anni. Quel giovane era Locatelli e già allora si intuiva che fosse un talento con un’ottima prospettiva. Allegri, come gli capita spesso, vede e capisce in anticipo certe cose. Su Manuel ha avuto ragione, lo conosce bene e per questo credo lo abbia voluto fortemente».