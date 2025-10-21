Materazzi indica l’Inter come favorita scudetto: «È la più forte. Milan avvantaggiato da questo aspetto particolare»

Materazzi, ex Inter, non sottovaluta il Milan nella corsa allo scudetto nonostante indichi i nerazzurri come i favoriti per il tricolore

Marco Materazzi, campione del mondo 2006, ha espresso la sua opinione sullo Scudetto a margine di un evento organizzato da Betsson.sport a Roma, indicando l’Inter come principale candidata alla vittoria finale, pur riconoscendo i meriti del Milan.

“In due o tre punti ci sono tante squadre ma credo che la più forte sia l’Inter,” ha dichiarato Materazzi. Il difensore ha motivato il suo giudizio lodando la costruzione societaria dei Nerazzurri: “Ha dimostrato negli anni e nella costruzione delle squadra grande equilibrio, forza e qualità.” Materazzi ha evidenziato come l’Inter abbia reagito bene ai momenti difficili: “Con la Roma ha vinto bene, soffrendo solo un quarto d’ora. Ha perso due partite, ma si è rialzata e sta dimostrando di valere la testa.”

Riguardo il Milan, attualmente primo in classifica, Materazzi ha riconosciuto il valore del percorso: “Anche il Milan sta facendo un grandissimo campionato anche perché non ha le coppe“. Il riferimento alla minore pressione del calendario è un elemento chiave, secondo l’ex Nerazzurro, per spiegare l’ottimo rendimento Rossonero.

Sulla Champions League, Materazzi ha lodato la qualità tecnica indiscutibile dell’Inter, sottolineando la capacità del club di fare pochi acquisti sbagliati, merito di Ausilio. Ha poi citato la delusione della finale persa con il PSG e l’importanza di ripartire subito con il Mondiale per Club.

All’evento era presente anche Francesco Totti, un incontro che ha riportato Materazzi a parlare del passato: “Dopo il Mondiale ho avuto la possibilità di andare alla Roma, ma si voleva fare il matrimonio con i fichi secchi.” L’ex interista ha concluso con un rammarico sportivo: “Mi sarebbe piaciuto giocare con Totti e De Rossi e sono convinto che avremmo potuto vincere qualcosa insieme”.