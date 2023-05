Materazzi: «La qualificazione è ancora aperta. L’Inter ci sta facendo vivere un sogno»

Marco Materazzi, ex difensore dell’Inter, ha parlato prima della semifinale di ritorno contro il Milan. Le sue parole

A Inter TV, Marco Materazzi ha parlato prima di Inter Milan.

QUALIFICAZIONE ANCORA APERTA – «Assolutamente, adesso col nuovo regolamento ogni partita è a sé. Da parte nostra sappiamo che abbiamo fatto un cammino molto importante: quando non subisce gol per sette partite in Champions è tanta, tanta roba. La squadra l’ha sempre saputo. Magari noi siamo stati un po’ scettici ma abbiamo dato loro fiducia e ci stanno portando a vivere un sogno»