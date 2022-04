Orlando: «Torino? Se fossi un tifoso del Milan sarei tranquillo»

Le parole di Massimo Orlando in vista di Torino Milan: «Torino? Se fossi un tifoso del Milan sarei tranquillo»

L’ex calciatore Massimo Orlando ha parlato ai microfoni di TMW della sfida tra Torino e Milan. Ecco le sue parole:

«Il Milan è evidente in casa giochi peggio rispetto che fuori casa. Lo abbiamo visto soprattutto con il Bologna. Se fossi un tifoso del Milan sarei tranquillo con il Torino, penso che ce la farà a portare a casa i tre punti. Magari quando è in trasferta e non deve fare la partita si trova meglio. Per quanto riguarda il dualismo, sicuramente Giroud sta meglio con la gamba, Ibrahimovic da una grandissima apprensione a qualsiasi difesa».