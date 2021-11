Massimo Oddo: «Sono letteralmente innamorato di Sandro Tonali»

Massimo Oddo, ex terzino del Milan, ha parlato della grande crescita di Sandro Tonali in quest’annata: le sue dichiarazioni

Massimo Oddo è intervenuto a Milan Tv. Ecco le sue parole su Sandro Tonali:

«Sono innamorato di questo ragazzo, mi piace come affronta le situazioni. È cresciuto tantissimo, mi è piaciuto come ha reagito ad un anno difficile come l’anno scorso. Per me sta diventando fortissimo. È un finto lento lui, ha una velocità incredibile. È di sicuro avvenire, destinato a crescere perché ha la testa giusta. Due anni fa mi impressionò in Coppa Italia col Brescia, era la prima volta che lo vedevo dal vivo, ma lo vedevo statico. È migliorato tantissimo in dinamismo, anche grazie alla filosofia di gioco di Pioli».