Mauro: «Al Milan serve il carattere di Zlatan Ibrahimovic»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Massimo Mauro, ex calciatore e opinionista, ha indicato in Zlatan Ibrahimovic l’uomo decisivo per le chance scudetto del Milan

Massimo Mauro è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Le sue parole sul Milan e su Ibrahimovic:

«Non potevano continuare con l’andatura del girone d’andata. Ma l’Inter è stata anche sfortunata, non mi sembra una squadra in crisi: ha creato sei-sette occasioni, ha concesso due tiri al Genoa. Certo, si è inceppato l’attacco… Il Milan è mancato un po’ di personalità. Se la Juve è tornata a saper soffrire i rossoneri dopo aver preso il pari non sono riusciti a farne un altro. Per il finale servirebbe una spinta nel carattere, dagli uomini più esperti, Ibrahimovic in testa».