Marianella: «Milan favorito a Torino con la Juve. Su Giroud...»

Marianella è convinto che il Milan sia favorito nella gara contro la Juventus soprattutto grazie ad Olivier Giroud

Massimo Marianella, ospite negli studi di Sky Sport, ha fatto il punto sulla sfida tra Juventus e Milan di domenica sera:

«Questa sfida arriva nel momento giusto per la Juventus dopo un inizio molto difficile sotto tanti aspetti, ma – attenzione – perché arriva a Torino un buonissimo Milan. Dopo il match, ho chiesto a Klopp se fosse sorpreso del Milan che ha trovato e lui ha risposto di no, perché non si potrà mai stupire della maglia rossonera. I rossoneri stanno bene, possono anche crescere rispetto ad Anfield e recuperare qualche giocatore come Giroud; il francese ha dimostrato di star bene e può essere un’arma importantissima per il Milan».