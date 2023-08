Brambati spiega: «Mancini in Arabia Saudita? Dico che...»

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha commentato lo sbarco in Arabia Saudita di Roberto Mancini: le parole

A TMW Radio, Massimo Brambati ha parlato così di Roberto Mancini nuovo CT dell’Arabia Saudita.

Aveva già firmato per una riorganizzazione dell’organigramma della Nazionale. Qualche tempo fa ho saputo per contatto diretto che si Conte che Allegri avevano ricevuto un’offerta da trenta milioni. Guarda caso il periodo era lo stesso cui Mancini è stato contattato dall’Arabia Saudita. Dopo la delusione del mancato arrivo di Messi gli arabi stavano cercando un’altra figura di impatto mediatico e, in questo senso, hanno vagliato varie opzioni di allenatori italiani.

Mancini comunque doveva dare le dimissioni insieme a Gravina dopo la mancata qualificazione ai Mondiali. Aver lasciato invece a seguito dell’offerta saudita non lo fa apparire bene