Bonanni non ha dubbi: «Milan sicuramente tra le prime 4 ma per lo scudetto...»

Massimo Bonanni, ex calciatore, ha commentato il momento del Milan dopo la vittoria contro il Monza: le dichiarazioni

Intervenuta a TMW Radio, Massimo Bonanni ha parlato così del Milan:

«Anche lo scorso anno si mise dietro a tre, però non mi ricordo un grandissimo cammino. Ieri sicuramente è stata una partita dove ha giocato bene, ma il Milan è più forte del Monza. Non credo però in una rimonta per lo Scudetto. Sono sicuro che arriverà però tra le prime quattro. A parte il Napoli, le altre balbettano e lo faranno fino alla fine».