Massimo Bonanni, ex calciatore, ha commentato le prime due partite del Milan contro Bologna e Torino: la sua analisi

A TMW Radio, Massimo Bonanni ha parlato così del Milan:

Napoli e Milan stanno bene, i rossoneri sono partiti forte con sei gol in due partite e ha un gioco offensivo importante. Per Pioli partire bene è importante, è una squadra in fiducia