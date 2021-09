Massaro: «Non ho visto il solito Kessie contro il Liverpool»

Massaro, ex storico giocatore rossonero, ha rilasciato un breve commento post partita di Liverpool Milan, ecco le sue parole

«Maignan a parte l’esitazione sul gol del 2-2 è stato uno dei migliori. Poi Tomori, Kjaer… la difesa s’è comportata davvero bene. Forse il centrocampo non ha aiutato molto, Kessie non mi è sembrato pronto a far partire l’azione e nell’interdizione non è stato il solito Kessie».