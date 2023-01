Martino: «Mi preoccuperei più per il Milan che per il Napoli». Il giornalista analizza le sconfitte subite nelle amichevoli

Carmine Martino, giornalista Mediaset, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli e ha parlato della lotta scudetto: in particolare, dalle difficili sconfitte subite da Napoli e Milan nelle amichevoli.

Ecco le sue parole: «Ko in amichevole? Non è stato solo un problema del Napoli che ha perso con squadre che avevano una forma fisica migliore. A volte anche 5-6 giorni di allenamenti in più vuole dire tanto. Sinceramente mi preoccuperei di più per il Milan che a pochissimi giorni dall’inizio del campionato era in difficoltà, priva di idee e con gambe dure»