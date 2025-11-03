Marotta annuncia: «San Siro al capitolo finale. Milan di Allegri in corsa per lo scudetto? Dico che...»

Marotta, presidente dell’Inter, ha annunciato l’imminente accordo per l’acquisto di San Siro e indicato il Milan come candidata allo scudetto

Il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, è intervenuto a margine dell’Assemblea di Serie A a Lissone, rilasciando dichiarazioni cruciali sul futuro dello stadio Meazza e sulle ambizioni del Milan.

Marotta e il rogito di San Siro: «Capitolo finale»

Interrogato dai giornalisti sulla questione del rogito di San Siro, Marotta si è mostrato ottimista riguardo la chiusura dell’accordo tra i due club milanesi e il Comune: «Credo che tutto sia ultimato».

Il presidente ha specificato che la parte Inter è gestita dalla dottoressa Ralph e ha concluso con una chiara previsione: «Penso si sia al capitolo finale». Le sue parole arrivano in una settimana cruciale, con la deadline del 10 novembre (data del vincolo sul secondo anello) sempre più vicina.

Milan, scudetto e campionato incerto

Marotta ha commentato anche il rendimento del Milan di Massimiliano Allegri, inserendo i rossoneri a pieno titolo nella lotta Scudetto.

«Ci sono tante squadre, è un bel campionato e incerto come non era da tanti anni», ha dichiarato il presidente nerazzurro, sottolineando la grande competitività della Serie A. E riguardo al Milan? «Tra queste c’è anche il Milan di Allegri, certamente», ha affermato Marotta, riconoscendo il valore della squadra rossonera in questo campionato.

Riguardo alle polemiche suscitate dalle dichiarazioni di Antonio Conte, Marotta ha tagliato corto, affermando di non voler rispondere e ribadendo il concetto di libertà di espressione: «Liberissimo di dire certe cose, se c’è rispetto e democrazia ognuno può esprimere la propria convinzione. Va tutto bene».