Marotta: «Vogliamo vincere il derby e continuare il nostro ruolino». Le dichiarazioni dell’ad dell’Inter

Beppe Marotta a DAZN prima di Inter-Milan.

FUTURO CAPITANO – «I candidati sono tanti, molti dei ragazzi hanno le capacità. Però lunga vita ad Handanovic, siamo convinti che possa esserlo ancora lui».

MILAN – «E’ una partita dal sapore particolare, è un derby e come tale va vissuto. Ci sono ancora 45 punti a disposizione, qualsiasi risultato ci sia si tratta di una giornata interlocutoria. Certamente vogliamo continuare con il nostro ruolino di marcia e vincere».

PERISIC – «Abbiamo messo un tassello con Gosens, c’è stata questa opportunità e l’abbiamo colta. Ringraziamo la proprietà che ci ha dato la possibilità di farla, aggiunge qualità in una fascia già competitiva. Lui a destra? E’ un professionista serissimo, potrebbe essere utilizzato sia a destra che a sinistra e nel gioco di Inzaghi rappresenta una figura importante, Gosens è stato preso per mettere a disposizione del mister un tassello in più».

BROZOVIC – «Oggi c’è la volontà di entrambe le parti di proseguire, con Ausilio stiamo lavorando per arrivare a una conclusione. Auspico che si possa chiudere velocemente, credo sia il desiderio di tutti, tifosi compresi».