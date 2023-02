Marotta: «E’ una partita fondamentale a livello emotivo». Le parole del ad nerazzurro nel pre partita del derby

Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre partita del derby tra Inter e Milan. Ecco le parole dell’ad nerazzurro:

«Diciamo che oggi e da qui in avanti ci sono tanti punti a disposizione. Non è una partita fondamentale, lo è dal punto di vista emotivo perché è una stracittadina. Per il resto ci sono tante partite davanti, dobbiamo assistere a una grande cavalcata del Napoli e noi dobbiamo certamente arrivare a conquistare un posto in Champions League».

