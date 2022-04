Marotta: «Milan squadra forte, dopo l’ultimo derby noi in crisi perché…». Le parole dell’ad dell’Inter

Beppe Marotta a Mediaset prima di Inter-Milan.

PARTITA – «Innanzitutto è un test importante per la crescita della squadra. Mi auguro che sia uno spot per il calcio, sono contento per l’affluenza. Per noi il trofeo della Coppa Italia è importante e manca da tanti anni. È giusto cercare di riconquistarlo. Stasera è una partita difficile contro una squadra forte. C’è il prestigio di essere qua, una delle due stasera verrà eliminata ma lotterà fino alla fine in campionato».

MERCATO – «Siamo super concentrati su questo finale di stagione, molto ambizioso. Del mercato parleremo più avanti. Abbiamo avuto un’annata difficile superata grazie alla forza della società, alla bravura dell’allenatore e alla compattezza della squadra: sono queste le cose che portano avanti una squadra a prescindere dagli investimenti».

CALO POST DERBY – «Per i grandi club è difficile gestire la stagione. Abbiamo avuto un periodo di crisi dovuto a impegni ravvicinati e per i tanti nazionali che abbiamo in squadra. La causa è quella dello stress agonistico, il mese scorso è stato più facile pianificare e recuperare senza turni infrasettimanale».