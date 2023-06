Marotta: «Frattesi? Situazione non facile, ecco perchè»

Beppe Marotta ha così parlato al galà per l’apertura del calciomercato. Le sue parole su Frattesi, obiettivo condiviso con il Milan

FRATTESI – «Non è facile, Carnevali è un dirigente bravo che sa destreggiarsi molto bene in queste cose. Non ha ancora ricevuto tutte le proposte, quindi il prezzo del calciatore è in crescita».

