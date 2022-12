Marocco, Regragui: «Meglio la ripresa, ma il 2-0 ci ha condannato»

Walid Regragui, nonostante la sconfitta non può che essere orgoglioso di quanto fatto dal Marocco in questo mondiale

Non è apparso deluso Walid Regragui al termine della partita con la Francia. Del resto il Marocco merita applausi e potrebbe chiudere al terzo posto un Mondiale storico. Questa la sua analisi a TF1:

«Abbiamo dato il massimo, questa è la cosa più importante. Abbiamo avuto qualche infortunio, abbiamo perso Aguerd nel riscaldamento, Saïss nel primo tempo, Mazraoui nell’intervallo… Contro una squadra come la Francia, il minimo errore si paga in contanti. Abbiamo pagato lo svantaggio del primo tempo. Nel secondo è andata molto meglio, anche se il secondo gol ci ha ucciso. Ma la sconfitta non toglie tutto quello che abbiamo fatto in precedenza».