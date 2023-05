Marocchi: «Euroderby? Se fossi il Milan punterei a difendere lo 0-2». Le parole dell’ex calciatore in vista della sfida di ritorno

Giancarlo Marocchi ha parlato ai microfoni di Sky Sport della sfida di ritorno tra Inter e Milan. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«L’Inter avrebbe dovuto avere 6-7 punti in più in campionato, ogni tanto staccano la spina quando la partita è poco importante, mentre quando conta o quando sono tutti disponibili non succede. Il Milan invece è in difficoltà, io punterei a difendere lo 0-2 perché magari qualcosa può succedere con un episodio. L’Inter in questo momento sta troppo bene, il Milan troppo male e quindi inizierei arroccandomi per il risultato intatto»