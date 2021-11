Ielpo: «La sconfitta del Milan a Firenze non me l’aspettavo»

Mario Ielpo. intervenuto a Milan Tv, ha analizzato la sconfitta dei rossoneri contro la Fiorentina: le sue parole

Mario Ielpo, ex portiere rossonero, è intervenuto a Milan Tv per analizzare la sconfitta dei rossoneri contro la Fiorentina:

«La Fiorentina è una quadra temibile, ma sinceramente non me l’aspettavo. Non si è vista una Fiorentina straripante, ma una Fiorentina normalissima. Il Milan ha dato alla Fiorentina la possibilità di prendere coraggio, con un approccio alla partita sbagliato e cadendo in quelle difficoltà che sicuramente ci sarebbero state».