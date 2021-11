Marinozzi: «Milan fortissimo grazie alle idee di Pioli, su Ibra dico questo»

Andrea Marinozzi ha parlato dell’inizio di stagione del Milan, soffermandosi sull’impronta di Pioli e sull’esperienza in campo di Ibrahimovic

Ospite negli studi di Sky Sport, Andrea Marinozzi ha parlato dell’inizio di stagione del Milan, soffermandosi sul lavoro di Pioli e sulla leadership di Ibrahimovic. Le parole.

MILAN – «Molto sfortunato con assenze e infortuni, contro l’Inter era squalificato Theo Hernandez, un giocatore che fa la differenza, e non dimentichiamoci di Maignan. In campionato le seconde linee hanno aumentato la loro fiducia, sono affascinato dalla squadra di Pioli che studia una strategia d’attacco sempre diversa e sempre bella. Nel derby si sono riportati avanti con coraggio: non è una squadra forte, ma fortissima, soprattutto grazie alle idee dell’allenatore».

IBRAHIMOVIC – «Non stona in campo anche a 40 anni, è importante per la leadership, nel derby è stato soprattutto importante in difesa: i rossoneri si sono difesi sulle palle inattive grazie a lui. La squadra mi è piaciuta molto anche con Rebic prima punta, che può essere una soluzione, ma un Ibra così è difficile toglierlo dal campo».