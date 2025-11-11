Connect with us

Marinozzi non ha dubbi: «Il secondo gol del Parma una squadra come il Milan non può subirlo». Poi boccia Fofana

Calciomercato Milan, Pellegrino si esprime sull’interesse dei rossoneri: le sue dichiarazioni confermano che…

Parma Milan, Capuano sui rossoneri: «Ingenuità gravi ma la classifica resta ottima e vi spiego perchè»

Ravezzani esclude il Milan dalla corsa scudetto: «Attacco inadeguato, la partita di ieri sera ha dimostrato questa cosa»

Pellegatti paradossalmente ottimista dopo Parma Milan: «Mi fido del lodolaio Allegri. E quei due recuperi saranno fondamentali»

9 minuti ago

Marinozzi

Marinozzi, noto giornalista, ha commentato il secondo gol subito dal Milan sabato sera contro il Parma: le sue dichiarazioni

Nonostante il Milan si trovi a soli due punti dalla vetta della classifica – una posizione che molti avrebbero accettato volentieri a inizio stagione – il pareggio per 2-2 contro il Parma continua a bruciare. I rossoneri hanno sperperato un vantaggio di due reti, maturato dopo un’ottima mezz’ora, alimentando le critiche sulla presunta inconsistenza mentale della squadra contro le avversarie meno blasonate.

A commentare in modo dettagliato il secondo gol subito, quello decisivo, è stato il giornalista Andrea Marinozzi sui propri canali social.

Marinozzi: errore a catena sul gol di Del Prato

Marinozzi ha individuato un errore a catena che va oltre la singola responsabilità: «È vero c’è un errore di Estupinan con Britschgi che cerca l’anticipo, una giocata strana, e si fa superare».

Tuttavia, l’errore cruciale avviene prima del cross: «Fofana è nettamente in vantaggio rispetto a Del Prato: può difendere quello spazio e ostacolare il capitano del Parma. Non lo fa, Del Prato arriverà ad anticiparlo tranquillamente».

Il giornalista sottolinea anche un problema di posizionamento generale: «Se fate attenzione anche agli altri giocatori in area di rigore, De Winter e Gabbia, sono in inferiorità numerica perché Saelemaekers non è allineato con gli altri ma è a centrocampo». La conclusione è lapidaria: «Un gol così credo non si possa subire».

