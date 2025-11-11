Marinozzi non ha dubbi: «Il secondo gol del Parma una squadra come il Milan non può subirlo». Poi boccia Fofana

Marinozzi, noto giornalista, ha commentato il secondo gol subito dal Milan sabato sera contro il Parma: le sue dichiarazioni

Nonostante il Milan si trovi a soli due punti dalla vetta della classifica – una posizione che molti avrebbero accettato volentieri a inizio stagione – il pareggio per 2-2 contro il Parma continua a bruciare. I rossoneri hanno sperperato un vantaggio di due reti, maturato dopo un’ottima mezz’ora, alimentando le critiche sulla presunta inconsistenza mentale della squadra contro le avversarie meno blasonate.

A commentare in modo dettagliato il secondo gol subito, quello decisivo, è stato il giornalista Andrea Marinozzi sui propri canali social.

Marinozzi: errore a catena sul gol di Del Prato

Marinozzi ha individuato un errore a catena che va oltre la singola responsabilità: «È vero c’è un errore di Estupinan con Britschgi che cerca l’anticipo, una giocata strana, e si fa superare».

Tuttavia, l’errore cruciale avviene prima del cross: «Fofana è nettamente in vantaggio rispetto a Del Prato: può difendere quello spazio e ostacolare il capitano del Parma. Non lo fa, Del Prato arriverà ad anticiparlo tranquillamente».

Il giornalista sottolinea anche un problema di posizionamento generale: «Se fate attenzione anche agli altri giocatori in area di rigore, De Winter e Gabbia, sono in inferiorità numerica perché Saelemaekers non è allineato con gli altri ma è a centrocampo». La conclusione è lapidaria: «Un gol così credo non si possa subire».