Marianella: «Tonali al Newcastle? Ecco cosa penso»

Massimo Marianella presente negli studi di Sky Sport ha commentato il passaggio di Tonali dal Milan al Newcastle:

«Penso che sarà titolare anche se avrà tantissima concorrenza. Va in una squadra che ai nastri di partenza della Premier League parte per insiersi nella lotta al titolo. Se paghi un giocatore 80 milioni penso lo fai per farlo giocare titolare. Tonali al Milan ha giocato a due ma ha dimostrato di poter giocare anche a tre. Come lui assorbirà i ritmi della Premier League, sarà la verifica più importante per lui e per la squadra. Non ho dubbi che farà un’esperienza bellissima notizia e che crescerà calcisticamente e personalmente, una buona notizia per il calcio italiano e la nostra nazionale»