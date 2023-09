Marcolin: «Jovic deve studiare Giroud, ecco perché!». Le parole dell’ex calciatore sulla situazione centravanti del Milan

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Dario Marcolin ha parlato di Luka Jovic dopo Milan Verona.

Ecco le sue parole: «Jovic in questo momento deve studiare un po’ da Giroud nei movimenti che deve fare, per quello che gli chiede Pioli. È ancora poco dinamico, ha avuto la palla per fare gol e deve essere un po’ più cattivo. Sicuramente ha qualità, ma se poi non le trasformi all’interno del rettangolo verde poi diventa un problema. Deve alzare un po’ l’intensità e la cattiveria sotto porta. Col Cagliari penso che giocherà ancora Giroud, in questo momento è troppo funzionale e Pioli vuole i tre punti»