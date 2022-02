Nosotti: «Vi spiego quando il Milan è stato pericolose durante le partite»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Marco Nosotti, giornalista di Sky, ha analizzato l’andamento stagione del Milan: le sue dichiarazioni sul momento dei rossoneri

Marco Nosotti, giornalista di Sky, ha analizzato in questi termini il percorso del Milan in campionato:

«Il calo delle due milanesi è fisiologico. Il Milan è stato pericoloso nel momento in cui la sua supremazia territoriale è stata interpretata come ci aveva abituati in questi anni, con velocità, gestione della palla nella metà campo avversaria e interpretata con pensieri di maggiore velocità. Quella posizione di Tonali è interessantissima, con Calabria che viene dentro».