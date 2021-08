Marco Nosotti: «Ibra e Giroud si sono rispettati fin da subito»

Marco Nosotti, dopo aver apprezzato l’acquisto di Giroud da parte del Milan, ha sottolineato come la convivenza con Ibra sia possibile

Marco Nosotti, ospite della trasmissione Calciomercato l’Originale, ha espresso il suo parere sull’arrivo di Giroud al Milan e sulla convivenza con Ibrahimovic:

«Giroud mi piace molto. Era il centravanti della Francia campione del Mondo in cui fece un lavoro straordinario. Può giocare in coppia con Ibra; con il Milan di Pioli che ha giocatori che si inseriscono è uno che dirige l’attacco lì in mezzo: sente la porta, vede la porta, ti fa giocare bene. Ibra? Credo che i due si siano annusati e capiti subito dall’inizio e si sono trovati bene, rispettandosi nei loro ruoli».