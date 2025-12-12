Marchisio sceglie la top 10, ecco i centrocampisti migliori della Serie A: c’è spazio anche per il Milan

Marchisio intervenuto al podcast ‘Tripletta’ de La Gazzetta dello Sport ha stilato la lista dei 10 migliori centrocampisti della Serie A

Un’opinione autorevole nel panorama calcistico italiano ha acceso il dibattito sul centrocampo della Serie A. Claudio Marchisio – l’ex centrocampista della Juventus, noto per la sua eleganza e il suo killer instinct in campo, soprannominato Il Principino – ha recentemente svelato a ‘Tripletta’, podcast de La Gazzetta dello Sport, la sua classifica personale dei dieci migliori centrocampisti attualmente in attività nel massimo campionato italiano.

La lista di Marchisio ha riservato alcune sorprese e conferme, ma ha soprattutto evidenziato la qualità e la profondità dei reparti centrali nella stagione in corso. Il Milan di Massimiliano Allegri che vanta due esponenti di spicco in questa élite.

L’Elite del Centrocampo Italiano

Ecco la graduatoria completa stilata dall’ex bianconero, una lista che mescola esperienza internazionale e giovani promesse:

Luka Modrić (Milan) Nicolò Barella (Inter) Hakan Çalhanoğlu (Inter) Scott McTominay (Napoli) André-Frank Zambo Anguissa (Napoli) Ederson (Atalanta) Adrien Rabiot (Milan) Manu Koné (Roma) Khephren Thuram (Juventus) Bryan Cristante (Roma)

I Segreti del Diavolo e Le Stelle di Allegri

Il posizionamento più eclatante per i colori del Diavolo è quello che occupa la vetta: Luka Modrić, il leggendario centrocampista croato, Pallone d’Oro e vera icona del centrocampo mondiale. La sua presenza in cima alla lista di Marchisio sottolinea l’impatto tecnico e carismatico che, nonostante l’età, l’ex Real Madrid sta avendo nel centrocampo dei rossoneri. Modrić incarna l’esperienza e la visione di gioco necessarie per il progetto di Allegri.

Inoltre, un altro giocatore del Milan compare in questa prestigiosa lista, a testimonianza della qualità del reparto centrale della squadra che gioca a San Siro. La presenza di due elementi del club meneghino è un segnale forte sulle ambizioni del Diavolo di lottare per le posizioni di vertice.

Il dibattito è aperto: Marchisio ha messo in evidenza le qualità di giocatori come Barella, il dinamico centrocampista nerazzurro, e Çalhanoğlu, il regista turco ex Milan, premiando la loro continuità.