Marchisio fa i complimenti ad un rossonero: «È sereno, è entrato in una partita in bilico»

Claudio Marchisio ha parlato a Prime Video dopo il pareggio del Milan contro il Borussia Dortmund. Le sue dichiarazioni

PAROLE – «Credo che questo girone fino all’ultimo non si sa come andrà a finire. Adli? Lo vedi che è sereno, è entrato in una partita difficile e che era in bilico. Dispiace per il Milan perchè troverà un PSG che avrà voglia, il Milan ha il rammarico di non aver trovato la zampata decisiva e si ritrova in una situazione abbastanza delicata».