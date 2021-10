Marchisio: «Donnarumma è un rimpianto per la Juventus. Ecco perché»

Claudio Marchisio ha parlato anche della possibilità di vedere Donnarumma alla Juventus. Le parole dell’ex centrocampista bianconero

Claudio Marchisio è intervenuto durante l’evento Red parlando anche della possibilità per la Juventus di acquistare Gianluigi Donnarumma in estate. Le parole dell’ex centrocampista sull’ex portiere del Milan raccolte da La Gazzetta dello Sport.

«Gigio è un rimpianto per i bianconeri perché è un campione e avrebbe contribuito a creare un nucleo di italiani, per la Juventus sempre fondamentale. Donnarumma, Locatelli, Chiesa, Bernardeschi: sarebbe stato un ultimo tocco per il cambio generazionale ormai vicino, che si concretizzerà quando Chiellini e Bonucci smetteranno».

LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU JUVENTUSNEWS24