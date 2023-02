Marchetti sul calciomercato: «L’Italia diventa sempre più un paese di transizione». Le parole del giornalista

Luca Marchetti ha parlato ai microfoni di TMW del calciomercato in Italia. Ecco le parole del giornalista:

«L’Italia diventa sempre più un paese di transizione. Un paese dove un giocatore importante come Zaniolo non può essere comprato da una squadra come il Milan che perde la competizione con una squadra che sta lottando per non retrocedere in Inghilterra. Senza voler entrare nel merito della vicenda Zaniolo (lo faremo) ma bisogna prendere coscienza di questo. E quando lo faremo tutti quanti, sarà sempre troppo tardi. Riprendere quota, come sistema, dovrebbe essere l’unica cosa che i presidenti di A vogliono fare. Si deve ritrovare proprio questo: la capacità di rialzarsi. Altrimenti ci troveremo sempre a parlare di colpi milioniari altrove. E a guardare la partite di Premier invece che la B».