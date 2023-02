Marchegiani sul cambio modulo: «E’ chiaro che il Milan deve cambiare qualcosa». Le parole dell’ex calciatore

Luca Marchegiani ha parlato ai microfoni di Tuttosport del cambio modulo che probabilmente Pioli opererà domenica sera. Ecco le parole dell’ex calciatore e telecronista:

«E‘ chiaro che il Milan deve cambiare qualcosa perché le ultime tre sconfitte sono state deflagranti. Che le difficoltà si ripetessero per tre partite così importanti e in modo così evidente non era mai capitato, perciò è chiaro che qualcosa debba succedere e che non si possa aspettare che la situazione passi da sola. Credo sia indispensabile che Pioli provi a dare nuove certezze alla squadra»