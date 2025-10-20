Marchegiani fa discutere sulla prestazione di Leao: le sue parole fanno infiammare i tifosi del Milan. Le ultimissime

La prestazione che ha incoronato Rafael Leao come MVP nella vittoria per 2-1 del Milan sulla Fiorentina non ha convinto tutti gli osservatori. Tra i più scettici si colloca l’ex portiere e commentatore tecnico Luca Marchegiani, che ha espresso un parere lapidario, invitando a una minore enfasi sul contributo del portoghese.

Marchegiani ha liquidato la doppia segnatura di Leao con una valutazione severa: «Non c’è da fare tanta poesia sulla prestazione di Leao. Un tiro da fuori ed un rigore che non era rigore».

Questa sintesi sferzante mira a togliere enfasi alla narrazione trionfalistica: la prima rete, pur pregevole, è stata una conclusione estemporanea da distanza, mentre il gol decisivo su rigore è il cuore delle polemiche. La sua critica al penalty (“un rigore che non era rigore”) rafforza le obiezioni mosse da più parti (come Il Corriere dello Sport, che ha bocciato l’arbitro) sulla caduta di Gimenez dopo il contatto con Parisi.

Secondo il punto di vista di Marchegiani, sebbene Leao sia tornato nella sua posizione di campo più congeniale e si sia assunto la responsabilità del tiro dal dischetto, la sua influenza complessiva sul gioco non merita l’entusiasmo unanime. In sostanza, due episodi non bastano a certificare una prestazione di alto livello per un giocatore del suo calibro.

La valutazione dell’opinionista funge da elemento di equilibrio nel dibattito, allineandosi involontariamente alla prudenza di Massimiliano Allegri, che ha sempre predicato cautela. Il Milan del DS Tare si gode il primato, ma deve ancora dimostrare di poter vincere senza dover ricorrere a singoli acuti o, peggio, a decisioni arbitrali controverse.