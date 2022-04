Marchegiani: «L’atteggiamento di Ibrahimovic è bello: vuole aiutare la squadra, ma fisicamente …». Ecco le sue parole

Luca Marchegiani ha commentato ai microfoni di Sky Sport il momento di Zlatan Ibrahimovic. Ecco le sue parole:

«Nella situazione in cui era il Milan oggi, qualsiasi allenatore butta dentro Ibrahimovic, che stia bene o non stia bene. L’atteggiamento è bello: vuole aiutare la squadra, ma fisicamente si vede che è in difficoltà».