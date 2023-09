Marchegiani: «A me questa mossa di Pioli non piace proprio!». Le parole dell’ex calciatore sulla scelta del tecnico rossonero

Intervenuto a Sky Calcio Club, Luca Marchegiani ha analizzato la sconfitta del Milan contro l’Inter.

LE PAROLE – Ho sempre apprezzato la capacità di Pioli di saper cambiare il volto alla squadra in base a come deve creare difficoltà agli avversari. A me questa posizione di Calabria costantemente in mezzo al campo non mi piace.