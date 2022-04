Marani: «Tonali è esploso definitivamente»

Matteo Marani ha elogiato la straordinaria crescita di Sandro Tonali in questa stagione: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Sky, Matteo Marani ha parlato in questi termini di Sandro Tonali:

«Tonali è un giocatore molto interessante e ha già vissuto una difficoltà. In quella fase della carriera, quando arrivi già lanciato ma poi vivi un momento di difficoltà, hai bisogno di grande personalità per tornare in alto e lui l’ha dimostrata. Lo scorso anno soffriva una maglia importante come quella del Milan e quest’anno è esploso, gioca sempre con la testa giusta».