Marani: «Milan coraggioso nel derby, bellissima la coreografia dei tifosi»

Matteo Marani ha parlato del derby di Milano, soffermandosi sulle qualità della squadra di Pioli e sul calore del tifo

Ospite negli studi di Sky Sport, Matteo Marani è tornato a parlare del derby di Milano, soffermandosi sulla squadra di Stefano Pioli. Le sue dichiarazioni.

DERBY – «Mi è piaciuto il Milan perché è una squadra coraggiosa. Bellissima la coreografia dei tifosi del Milan. Un bel Derby, che non ha spostato molto a livello di classifica: Milan e Napoli stanno andando molto forte. Questo Milan mi piace tanto per come interpreta le partite e per il coraggio che gli ha trasmesso Pioli. È una squadra che va sempre avanti nonostante le assenze, anche chi entra a partita in corso sa dare un apporto importante».