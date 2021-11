Marani: «Il segreto del Milan è il rapporto tra Ibrahimovic e Pioli»

Matteo Marani ha rilasciato qualche dichiarazione sul momento del Milan ai microfoni di Sky Sport. Le sue parole

«Ibrahimovic ha preso il Milan nelle macerie e lo ha ritirato su. Va segnalata l’intelligenza di Pioli. Non è facile fare l’allenatore con un giocatore così importante e determinante in rosa. Nel rapporto e nelle dinamiche tra i due c’è il grande segreto del Milan di oggi. Pioli ha preso il meglio che poteva prendere da Ibra, i gol, la personalità ed il modo con cui ha fatto crescere tutti. Questa squadra è cambiato dal punto di vista psicologico, si sente sempre padrona della situazione. Prima queste erano gare in cui bisognava fare qualcosa in più, oggi basta giocarle alla pari. Questa crescita è dovuta ad Ibra, a Pioli ed alla somma dei due, nel modo in cui si aiutano l’uno con l’altro.»