Marani: «Investcorp deve partire dall’acquisto di un grande centravanti»

Matteo Marani ha parlato del passaggio di proprietà del Milan da Elliott ad Investcorp: primo obiettivo un grande centravanti

Ospite negli studi di Sky Sport, Matteo Marani ha analizzato il possibile passaggio di proprietà da Elliott ad Investcorp:

«Il Milan arabo dovrà ragionare sin da subito sul grande centravanti: Giroud è un usato sicuro, ma per fare un passo in avanti serve altro viste le difficoltà che sta avendo la squadra a segnare. La squadra di Pioli sta facendo grandissime cose, visto che è già 5 punti in vantaggio rispetto al rendimento dell’anno scorso, ma davanti può fare ancora meglio».