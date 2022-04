Marani: «Il segreto del successo di questo Milan è la dirigenza». Ecco le parole del giornalista sulla stagione del Milan

Le parole di Matteo Marani, giornalista, ai microfoni di Sky Sport sulla stagione del Milan:

«Il Milan ha fatto una stagione formidabile fin qui, credo anche aldilà delle proprie possibilità. Questo è un riconoscimento per tutto il lavoro che ha fatto Pioli e che hanno fatto i dirigenti. Credo che la dirigenza sia sempre il segreto per il successo di ogni società. Le proteste del Milan sono legate ad una stagione in cui ha subito torti. Sarà un finale di stagione molto bello e divertente, la Coppa Italia è un elemento che prolunga tutti i discorsi».